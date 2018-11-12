EUObserver: ЄС час помітити, як Угорщина розпалює конфлікт з Україною за гроші Кремля

На східному фланзі Європи може спалахнути новий конфлікт, який буде стосуватися союз напряму.

Для Європи настав час прокинутися і помітити загрозу на своєму східному фланзі. Росія активно спонсорує правих радикалів і популістські рухи, створюючи по всьому ЄС мережу своїх симпатиків.

Головна мета Москви – створити нові регіони нестабільності вздовж кордонів Євросоюзу і знищити єдність організації у політиці підтримки санкцій, пише EUObserver. Головною стратегічною ціллю для російського спонсорства стала Угорщина. Європейські лідери до цього часу лишалися сліпими до того, що відбувається і не помічали потенційної загрози для цивілізованої демократії.

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Угорський консерватор Віктор Орбан разом з італійськими і чеськими популістами просувають рішення скасувати санкції, які ЄС наклав на Росію в якості покарання за військову агресію проти України. Але це лише половина тієї тактики гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу. Угорські праві радикальні організації фінансуються Москвою для того, щоб вони агресивно виступали проти членства країни в НАТО і Євросоюзі, а також для провокації конфронтації Будапешта і Києва.

Російські спецслужби активно працюють з різними угорськими організаціями, такими як UJ Magyar Garda, Hatvannegy Varmegye Ifjusagi Mazgalom, Betyarsereg, Magyar Onvedelmi Mozgalom і Farkasok. Вони проводять військові навчання для учасників цих груп, часто залучаючи військових РФ і російських військових аташе в якості інструкторів. Спецслужби Москви використовують угорських активістів для організації протестів на користь російських інтересів, таких як підбурення етнічного конфлікту на Закарпатті. Також членів цих організацій використовують як матеріал для поповнення радів російських бойовиків на Сході України.

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Пропагандистські матеріали поширюються через спеціальний інтернет-портал, який став ключовим джерелом для проросійських сил в Угорщині. На ньому публікуються фальшиві новини, написані в Росії, які потім поширюються через соціальні мережі.

Одна з головних цілей такої дезінформації – це переконати екстремістів в Угорщині, що російська анексія Криму створила прецедент, яким може скористатися і їхня країна, щоб окупувати українське Закарпаття. Російська політика в регіоні полягає в тому, щоб поставити під сумнів нинішні кордони і спричинити територіальні конфлікти для поширення нестабільності. Паралельно Москва підтримує угорські сепаратистські рухи в Україні і Румунії. Більшість грошей перераховуються через олігархів з оточення Володимира Путіна, зокрема через Костянтина Малофеєва, який має бізнес-інтереси в Угорщині. Видання пише, що Москва навіть створила на угорській території центр прокремлівської правої організації «Міжнародний рух».

Приміром, зустрічі, які влаштувала ця організація, привабила проросійських екстремістів з Великої Британії, таких як Джим Доусон з «Лицарів-тамплієрів» і Ніка Гріффіна з «Національного фронту». А організація Farkasok проводила військові тренування для бойовиків поблизу Будапешта в серпні. Керує нею росіянин Денис Ряузов, який колись служив у російських силах спеціального призначення. Він входить в «чорний список» санкцій США. Угорські лідери, які колись активно боролися проти контролю з боку СРСР, тепер підтримують політику сучасної Росії проти Заходу.

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Але Орбан працює не лише над тим, щоб ослабити єдність Євросоюзу. Він активно намагається об’єднати Будапешт з територіями, які колись належали Угорщині, зокрема із Закарпаттям в Україні. В регіоні живе близько 150 тисяч етнічних угорців, які складають менше 10% населення. Нинішня суперечка між Києвом і Будапештом почалася в 2017 році з розбіжностей у поглядах на новий український закон щодо мови в освітній системі. Але спіраль конфлікту розкрутилася до того, що Угорщина тепер блокує зближення України з НАТО і ЄС в рамках угоди про асоціацію. Крім того, угорська сторона спровокувала невдоволення Києва тим, що почала активно видавати свої паспорти угорській меншині на українській території.

Це початок саме того прикордонного конфлікту, який Москва хотіла б розпалити і який може напряму загрожувати не лише національним і територіальним інтересам Румунії і України, а й стабільності європейського східного флангу.