Будапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття до сусіднього угорського міста – Москаль

Голова Закарпатської ОДА вважає, що на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття із Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Москаль повідомив журналістам перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

«Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу (паспортів – УНІАН) в сусіднє угорське місто Кішварда (місто в регіоні Північний Великий Альфельд на сході Угорщини – УНІАН). Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин, і вони вже у Кішварді і там приймають (громадянство – УНІАН)», - заявив він, додавши, що на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає.

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Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців в Україні через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в українських навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.