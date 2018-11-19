Німеччина заборонила в'їзд 18 саудівським чиновникам, причетним до вбивства журналіста

Німеччина координує свої дії з Францією і Великобританією.

Німеччина заборонила в'їзд в країну 18-ти громадянам Саудівської Аравії, яких німецька влада вважає причетними до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашокджі.

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Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас в кулуарах зустрічі ЄС в Брюсселі, передає kommersant. Міністр зазначив, що Німеччина координує свої дії з Францією і Великобританією.

«У справі Хашокджі у нас все ще більше питань, ніж відповідей», - цитує Die Welt Мааса.

Як повідомляв УНІАН, журналіст був убитий на початку жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі. За інформацією ЗМІ, його катували, після чого його тіло розчленували і вивезли з диппредставництва. Генпрокуратура Саудівської Аравії в рамках розслідування вбивства висунула звинувачення на адресу 11 осіб і запросила смертної кари для п'ятьох. 15 листопада Мінфін США ввів особисті санкції проти 17 підданих королівства.