Gazeta Wyborcza: Україна руйнує мрію Росії стати «третім Римом»

Москва, вочевидь, втратила шанс покінчити з Константинополем і стати «першою серед рівних» у православному світі.

Попри весь опір і протести Москви, об’єднавчий собор українського православ’я відбудеться вже в грудні. Про це оголосив Вселенський патріарх Варфоломій, який підтримує створення церкви в Україні, незалежної від Росії.

А перед тим можна чекати затвердження і може навіть публікації томосу про автокефалію. Це може статися під час синоду єпископів Константинопольського патріархату 27-29 листопада.

Про це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що російські релігійні ієрархи дуже гнівно відреагували на процес створення незалежної і єдиної церкви в Україні. Вони розірвали «євхарестійне» спілкування з Вселенським патріархатом, заборонивши священикам РПЦ навіть зустрічатися з константинопольськими. А вірянам у Росії заборонено відвідувати святині, які контролює Вселенський патріархат.

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Видання зауважує, що після здійснення планів Києва і Константинополя на 100% в Україні з’явиться потужна церква, яка визнає канонічне лідерство патріарха Варфоломія. Вона буде налічувати близько 19 тисяч парафій і 261 монастирів. За своїм впливом Православна церква в Україні зрівнялася з РПЦ. І це означало б кінець всім мріям Кремля і патріархів Росії, які хотіли б бачити в Москві «третій Рим», тобто новий і останній світовий центр православ’я, а може й всього християнства. Нова українська церква дуже швидко набула б впливу, якби до неї приєдналися всі громади включно з тими, які сьогодні контролює УПЦ Московського патріархату. Сьогодні релігійні ієрархи Росії найбільше бояться того, що їхні єпископи раптом виявляться нелояльними і перейдуть в Православну церкву в Україні.

72-річний патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) опинився в скрутній ситуації. Як розповів виданню головний редактор «Эхо Москвы» Олексій Венедіктов, російський президент Володимир Путін злий на нього за те, що він «втратив Україну». Володар Кремля хотів би, щоб місце патріарха Кирила зайняв його особистий пастор – митрополит псковський Тихон (Шевкунов). В суботу російський президент несподівано провідав його в метрополії.

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Путін, мабуть, жалкує, що багато років тому не послухав Шевкунова, який передбачив нинішній релігійний конфлікт. Він пропонував, щоб Москва сама випередила Константинополь і дала автокефалію українським православним, зберігши тим самим вплив на релігійне життя в Україні.