Патріарху Кирилу у наданні томосу Україні примарилось "замовлення на знищення" РПЦ

Він додав, що "трагедія України виходить за межі політичного поля, вона має містичний вимір".

Патріарх Московський Кирил вважає, що надання Константинополем томосу Україні - це "глобальне замовлення" на руйнування Російської православної церкви.

Про це він сказав у вівторок в Москві на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово", передає російський "Інтерфакс".

"Ставки дуже великі, і замовлення на руйнування єдності нашої церкви - це замовлення, яке має глобальний вимір", - заявив Кирил.

За його словами, комусь треба було нанести удар по цьому "острову свободи".

Кирил вважає, що російські православні "вільні від глобального обдурення і панування чужих думок".

Він додав, що "трагедія України виходить за межі політичного поля, вона має містичний вимір".

Відзначається, що також він розповів про підготовку своєї закритої зустрічі з патріархом Варфоломієм, яка пройшла в Стамбулі 31 серпня, і була останньою спробою дипломатичного вирішення конфлікту з Константинополем навколо України.

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За словами глави РПЦ, він пропонував константинопольській стороні провести зустріч на нейтральній території, наприклад в швейцарському місті Шамбезі.

Але патріарх Варфоломій наполягав на зустрічі саме в його стамбульській резиденції, і патріарха Кирила стали відмовляти у Москві від цього візиту, вважаючи, що для нього це буде принизливим.

Він акцентував, що вже тоді, на цій зустрічі, позиція патріарха Варфоломія щодо України було висловлено "досить різко і радикально".

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.