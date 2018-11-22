Адвокат Трампа скасував запланований допит президента США по «російській справі» - ЗМІ

Допит Трампа був скасований після того, як офіс Мюллера надав заплановані до обговорення теми.

У розкладі президента США Дональда Трампа стояла зустріч із командою спеціального прокурора США Роберта Мюллера, яка веде «російську справу».

Однак допит Трампа був скасований після того, як офіс Мюллера надав заплановані до обговорення теми, передає агентство Associated Press.

За даними агентства, зустріч була запланована на 27 січня, до планування був підключений і глава апарату Білого дому Джон Келлі. Як повідомляється, він наполягав, щоб допит президента США відбувся в Кемп-Девід — заміській резиденції Трампа. Передбачалося, що про це не буде повідомлено пресі.

Читайте такожТрамп передавши спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо "російської справи"

У міру наближення цієї дати, прокурор із команди Мюллера Джим Кворлс розповів Білому дому про 16 тем, які хотів би підняти Мюллер під час допиту Трампа. У їх числі — екс-глава ФБР Джеймс Комі, його обізнаність про допит екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Відзначається, що на той момент адвокат із команди Трампа Джон Дауд скасував інтерв'ю і сказав команді Мюллера, що відповіді на ці питання можна знайти в «документах і свідченнях». Дауд також, як повідомляється, поставив під сумнів «доречність» інтерв'ю.

Нещодавно президент США надав Мюллеру письмові відповіді на питання Мюллера про «російське втручання». Як повідомляється, він не відповів на такі запитання, як перешкоджання правосуддю.