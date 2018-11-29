На президентських виборах у Грузії лідирує кандидат від правлячої партії

Поки лідирує незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія".

Голова Центральної виборчої комісії Грузії Тамара Жванія представила попередні підсумки другого туру президентських виборів після обробки 32% бюлетенів, повідомляє ЦВК Грузії в Facebook.

Поки лідирує незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія". За неї віддали голоси 262 826 виборців (57%). За кандидата від опозиційного руху "Сила в єдності" Грігола Вашадзе проголосували 43% (195 305 осіб).

Жванія зазначила, що на виборах активність виборців була дуже високою. Всього проголосувало близько 2 млн осіб. У ЦВК надійшло 289 скарг з приводу порушень на виборах. Їх розглянуть протягом двох днів.

За даними екзит-полів, у другому турі виборів президента Грузії, який проходив 28 листопада, перемагала Зурабішвілі. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав громадян вийти з протестами і вимагати анулювати результати виборів.