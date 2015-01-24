У Греції сьогодні "день тиші" перед достроковими парламентськими виборами

У Греції сьогодні "день тиші" у зв'язку з призначеними на 25 січня достроковими парламентськими виборами. Формально про заборону не оголошують у випусках новин на телебаченні, проте представники ЗМІ знають, що, за традицією, за добу до виборів не можна проводити агітацію на користь тієї чи іншої партії, обговорювати в телешоу пріоритети головних політичних сил, публікувати прогнози голосування і рейтинги партій, повідомляє ТАСС.

У "день тиші" теледебати замінюються в програмах телеканалів фільмами і пізнавальними передачами. Хоча від передчуття наближення виборів, які загрожують серйозними потрясіннями для країни і, можливо, навіть всієї єврозони, важко позбутися: на провідних центральних площах Афін встановлені передвиборні павільйони головних політичних партій, скрізь розвиваються прапори і транспаранти, стовпи на вулицях навіть у віддалених районах рясніють рекламними плакатами з обличчями відомих політиків.

Одні греки чекають цієї неділі з тривогою, інші - з надією. Що переважить, поки ніхто не знає, хоча, за останніми опитуваннями громадської думки, головна опозиційна партія Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) впевнено лідирує всі останні місяці з розривом у 3,0-6,5% порівняно з партією "Нова демократія" (НД) прем'єр-міністра Антоніса Самараса і, якщо не станеться нічого непередбаченого, переможе на майбутніх виборах.

Однак, як заявила в п'ятницю ввечері журналістам представник з друку НД Марія Спіракі, "Нова демократія" теж сповнена оптимізму".

"Наш оптимізм грунтується на даних, які показують, що громадяни гуртуються навколо "Нової демократії". Ми можемо набрати найбільшу кількість голосів і стати першими в неділю ввечері, можемо скласти кістяк нового уряду", - сказала вона. Самарас також впевнений, що будуть зміни в рейтингах політичних партій в останній момент, оскільки "більше 15% потенційних виборців поки не висловили своїх уподобань, і більшість не визначилися зі своїм вибором - з правоцентристського табору".

Цікаво, що грецьке законодавство передбачає досить оригінальну систему формування кабінету міністрів. Перша партія, яка обійшла конкурентів навіть на частки відсотка, автоматично отримує вітальний бонус в 50 депутатських крісел в 300-місцевому однопалатному парламенті. Цій партії надається право на формування уряду, і якщо вона не отримає абсолютну більшість (понад 151 місце), то тоді їй потрібно буде домовитися з меншими партіями про коаліцію. Якщо такі переговори проваляться, то президент Греції передає мандат на формування кабінету другій партії за кількістю набраних голосів. Так що теоретично, навіть якщо НД займе друге місце, а СІРІЗА не домовиться з партнерами, партії прем'єра теж може дістатися мандат на формування кабінету. Така ситуація була в Греції в 2012 році. Правда, тоді жодна партія не змогла знайти спільну мову з потенційним партнером, і в країні були оголошені повторні парламентські вибори.

Побоювання через можливий прихід СІРІЗА до влади пов'язані з тим, що ця партія обіцяє скасувати вкрай непопулярні в народі заходи жорсткої економії, застосувати свою власну програму забезпечення збалансованого бюджету і домовитися з кредиторами про списання частини держборгу. Нова демократія на чолі з прем'єром Самарасом б'є на сполох: лобове зіткнення СІРІЗА з міжнародними кредиторами, на її думку, призведе до відмови надати країні транші кредитних пакетів, позбавить Грецію подальшого фінансування, а потім буде дефолт і вигнання країни з єврозони.

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Тим не менш, опитані політики і експерти вважають, що до виходу Греції з єврозони ситуація навряд чи дійде, і кредитори будуть змушені домовлятися з тим урядом, який прийде до влади.