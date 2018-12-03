Перехід на літній та зимовий час у ЄС скасують не раніше 2021 року - міністр транспорту Австрії

Австрія, яка нині головує в ЄС, виступала за швидку відмову від переведення годинників.

Скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі може відбутися не раніше 2021 року.

Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер у понеділок, 3 грудня, перед початком зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у Брюсселі, передає Deutsche Welle.

Цей термін, який на два роки пізніше, ніж пропонувала Єврокомісія, надасть країнам більше часу для підготовки. Австрія, яка нині головує в ЄС, виступала за швидку відмову від переведення годинників. Але деякі країни-члени ЄС попереджали, що окремим галузям, наприклад авіаперевезенням, потрібно більше часу для підготовки до такого кроку.

"Якби ми наполягали на негайному втіленні, це призвело б до провалу пропозиції (Єврокомісії. - Ред.). Ми взагалі не змогли б припинити практику переведення годинників", - зазначив Норберт Гофер.

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Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий вже з наступного року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Годинники переводять в останні неділі березня та жовтня.