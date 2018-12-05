Der Spiegel: США і НАТО потрібен план дій, якщо Росія не виконає ядерний ультиматум

Америка погрожує вийти з угоди про скорочення ракет малої й середньої дальності, але ніхто не може сказати, якою буде архітектура безпеки в Європі після цього.

НАТО вперше звинуватив Росію у порушенні угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. А Вашингтон поставив ультиматум щодо знищення забороненої зброї.

Але що буде, якщо Москва не виконає вимоги Заходу? Про це сьогодні пише Der Spiegel, нагадуючи, що в новій штаб-квартирі НАТО нещодавно панував дух Холодної війни.

«Ми продемонстрували надзвичайне терпіння», - сказав Держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі з лідерами країн НАТО в Брюсселі, нагадуючи, що більше 30 разів західні дипломати зустрічалися з росіянами і говорили їм про «наслідки» від порушення угоди, підписаної ще в 1987 році.

І от ці наслідки: Вашингтон вимагає, щоб впродовж 60 днів Росія повернулася до виконання домовленостей. Це означає, що їй потрібно знищити арсенал крилатих ракет 9М729, які суперечать умовам договору, підписану ще Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим. 30-річний документ забороняє розробляти ракети з радіусом дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Росія роками заперечувала навіть саме існування 9М729, а потім наполягала, що дальність дії ракети нічого не порушує. Однак, були представлені докази, що це не так.

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Тепер у НАТО панує єдність щодо одного: ситуація, коли Захід виконує домовленості, а Росія – ні, «неприйнятна». Але що станеться, якщо Москва не погодиться виконати ультиматум і не повернеться до дотримання умов договору? Це питання лишається відкритим. Проблема в тому, що у РФ тепер є бойова система, яка ставить під загрозу військовий баланс в Європі. Щоб його зрівноважити і стримати агресивний Кремль, НАТО доведеться знову почати активно озброюватися. І про це говорять навіть найбільш помірковані експерти. Це може означати, що завгодно: від масштабної модернізації застарілої системи протиракетної оборони в Європі до розміщення нових ядерних сил середньої дальності на континенті.

Європейським членам НАТО, а особливо Німеччині, така перспектива не подобається. Але США поки не кажуть, що вони будуть робити, якщо Росія не піде на поступки через два місяці. Якою буде архітектура безпеки після виходу Америки з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності? Цього поки ніхто не знає.

Питання ще й в тому, чи хочуть самі США врятувати угоду від 1987 року. Адже 30 років тому, коли документ був підписаний, у світі фактично існувало лише дві потужні ядерні держави. Тепер же у Китаю теж є ракети середньої дальності, які становлять загрозу для американців.