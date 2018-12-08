Влада Британії витратить на відновлення іміджу Солсбері 500 тисяч фунт стерлінгів

Рекламні кампанії та інші проекти з відновлення іміджу міста заплановані на лютий і березень 2019 року.

Влада Великобританії витратить 500 тис. фунт стерлінгів на рекламну кампанію з залучення в Солсбері туристів, число яких знизилося після отруєння «Новачком» колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки.

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Як повідомляє телеканал Sky News, число туристів в місто знизилося на 12% після інцидентів з «Новачком», передає kommersant. Рекламні кампанії та інші проекти з відновлення іміджу міста заплановані на лютий і березень 2019 року. Гроші на ці заходи виділять з урядового фонду.

Як повідомляв УНІАН, Скрипалів отруїли 4 березня. Лондон вважає, що до замаху на Скрипалів причетна російська розвідка і, зокрема, Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Великобританія називає співробітниками ГРУ.

В кінці червня в сусідньому Еймсбері «Новачком» також отруїлися Чарлі Роулі і Дон Стерджес, яка згодом померла в лікарні. За версією слідства, вони отруїлися речовиною з флакона з «Новачком», який знайшли в парку.