У сутичках у Косово поранено 80 людей, затримано мера столиці

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Agence France Presse.

Повідомляється, що мера Пріштіни Шпенда Ахметі затримали за участь у акціях протесту. Хоча сам політик зізнався, що не знає, за що його затримали.

Він зазначив, що його звільнили майже відразу по приїзді у поліцейський відділок.

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Нагадаємо, в акціях протесту проти нинішньої влади Косово, проведених на заклик опозиційних партій, взяли участь понад 2 тисячі осіб.

Мітингувальники вимагали, зокрема, відставки міністра самопроголошеної Республіки Косово етнічного серба Олександра Яблоновича.

Поліцейські в масках застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.