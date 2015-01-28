У сутичках у Косово поранено 80 людей, затримано мера столиці
Щонайменше 80 людей було поранено у сутичках між поліцією і демонстрантами у столиці Косово Пріштіні, при цьому поліція затримала і мера Пріштіни.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Agence France Presse.
Повідомляється, що мера Пріштіни Шпенда Ахметі затримали за участь у акціях протесту. Хоча сам політик зізнався, що не знає, за що його затримали.
Він зазначив, що його звільнили майже відразу по приїзді у поліцейський відділок.
Читайте такожДо Косово відправились 40 українських миротворцівЗагалом серед поранених 56 поліцейських, два з них поранені серйозно. Під час сутичок поліція заарештувала до ста осіб.
Нагадаємо, в акціях протесту проти нинішньої влади Косово, проведених на заклик опозиційних партій, взяли участь понад 2 тисячі осіб.
Мітингувальники вимагали, зокрема, відставки міністра самопроголошеної Республіки Косово етнічного серба Олександра Яблоновича.
Поліцейські в масках застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.