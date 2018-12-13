Die Welt: Посвідчення Штазі нагадує, хто такий Путін насправді

Знайдений документ колись дозволяв російському автократу їсти в їдальні німецьких спецслужб, але не тільки.

Коли мова заходила про «друзів», у працівників Штазі щось стискалося всередині. І цей ефект відчували всі: від агентів і аж до генералів спецслужби комуністичної НДР.

Адже «друзями» було прийнято називати поважних товаришів з КДБ Радянського Союзу. Це були ті, хто, власне, створив Міністерство державної безпеки НДР в 1947 році і хто керував спецслужбами диктатури «Соціалістичної єдиної партії Німеччини» впродовж майже сорока років, пише Die Welt.

І от тепер в архіві відділу Штазі в Дрездені знайшли посвідчення Володимира Путіна, яке засвідчує його приналежність до німецької спецслужби. Воно було видане 31 грудня 1985 року і діяло до кінця 1989-го. Як пояснив директор дрезденського відділу архіву колишньої спецслужби НДР Конрад Фельбер, цей документ дозволяв Путіну заходити в будівлю Штазі без перевірок і затримок. Наприклад, він міг ходити їсти в столову Міністерства державної безпеки соціалістичної Німеччини.

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Фельбер додає, що посвідчення фактично означає, що Путін принаймні номінально, був співробітником Штазі. Але це не означає, що він був німецьким агентом насправді. Навпаки. Існував неформальний наказ видавати такі посвідчення німецьких спецслужб агентам КДБ СРСР. Стаття 5 протоколу, підписаного 29 березня 1978 року міністром державної безпеки НДР Еріхом Мільке і тогочасним головою КДБ Юрієм Андроповим, говорить: «Зв’язкові офіцери представництва КДБ у Міністерстві держбезпеки НДР будуть виконувати свої завдання на основі документів, виданих Міністерством держбезпеки НДР, які дозволять їм входити у службові приміщення міністерства».

Нинішній президент Росії Володимир Путін служив у КДБ з 1975 року. Після 10 років служби його перевели в НДР, де він офіційно був офіцером місцевого відділу КДБ для підтримки зв’язку зі Штазі. Взагалі, це була другорядна і незначна робота. Але капітан, а згодом майор і підполковник КДБ добився поваги від своїх колег з НДР.

Досі не зрозуміло, чим Путін займався у Дрездені насправді. Деякі фрагменти розвідувальних документів і дві офіційні нагороди вказують на те, що він був більш важливою фігурою, ніж передбачав його формальний ранг і повноваження. У всякому разі він проявляв велику самовпевненість навіть під час контактів зі значно старшими за званням офіцерами Штазі. Це доводить лист Путіна генерал-майору Хорсту Бюхму, який очолював відділ німецької спецслужби у Дрездені, написаний у вересні 1989 року. В ньому він просив керівника Штазі надати «ефективну допомогу у справі, деталі якої розкритими не будуть». Молодші за званням агенти так зазвичай не писали і не говорили.

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Загалом у НДР було 15 так званих регіональних відділень КДБ, прив’язаних до місцевих спецслужб. І це була цілком звичайна практика у колишньому Східному блоці. Радянські «друзі» постійно втручалися у роботу колег зі Штазі. На додачу, КДБ діяв у соціалістичній Німеччині на власний розсуд. Інформатори, які працювали на «радянських товаришів», були недоторканними для Міністерства держбезпеки НДР.

Видання Die Welt переконане, що всі документи, які хоч якось викривали суть роботи Путіна в соціалістичній Німеччині, вже давно знищені. Зрештою, він керує Росією майже 20 років і при цьому користується необмеженою владою. Втім, існують зачіпки, які вказують на те, що Путін керував власною мережею інформаторів у НДР.

Одне можна сказати напевне: Путін був свідком подій на початку грудня 1989 року, коли громадяни НДР захопили будівлю Штазі в Дрездені, а також оточили відділення КДБ, розташоване всього за 50 метрів від районної адміністрації Міністерства держбезпеки. Він брав участь у знищенні таємних документів, коли повсталі німці намагалися проникнути всередину. Ттоді 37-річний підполковник Путін, який був значно худішим, ніж сьогодні, вдався до типової радянської тактики під назвою «маскування». Це такий маневр для відволікання уваги. Він збрехав, що був лише перекладачем, хоча насправді на той час Путін був як мінімум заступником начальника відділу КДБ. Демонстранти заспокоїлися і пішли. Це був не єдиний, але важливий досвід Путіна в роки роботи в НДР.

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Знайдене посвідчення Штазі з його іменем нагадує, що нинішній президент Росії був не просто представником домінуючої влади СРСР в східній Німеччині, а жорстоким і непохитним офіцером розвідки, який пройшов підготовку в Московській школі КДБ. Він був одним з «друзів», якого його колеги в Міністерстві держбезпеки НДР боялися. Він був тим, хто міг спокійно і безперешкодно зайти в місцеве відділення Штазі, щоб зустрітися з кимось або просто поїсти.