Спіритичний секс: у Бразилії понад 200 жінок звинуватили "знахаря" у зґвалтуванні

"Цілитель" відводив жінок в окреме приміщення і здійснював дії сексуального характеру.

Прокуратура бразильського штату Гояс клопотала 12 грудня про арешт "знахаря" Жоана ді Фаріа, якого більше 200 жінок звинуватили в домаганнях і зґвалтуваннях під час спіритичних сеансів.

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на місцевий телеканал Globo.

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Популярний в Бразилії і за її межами "медіум" Жоан ді Фаріа відомий також під псевдонімом Жоан ді Деус. Першу заяву на "знахаря" подала громадянка Нідерландів, наприкінці минулого тижня до неї приєдналися ще 10 жінок, після чого кількість звернень різко зросла більш ніж до 200.

Постраждалі жінки заявляють, що під час спіритичних сеансів "цілитель" відводив їх в окреме приміщення і здійснював дії сексуального характеру, аж до зґвалтувань. Рішення про ув'язнення ді Фаріа повинен прийняти суд, однак сам він заявляє про свою повну невинність.