Закордонним ЗМІ можуть відмовити працювати в Росії, якщо вони повідомляють "недостовірну інформацію" - газета

В Громадську раду Мінкомзв'язку РФ направили текст поправок в закон «Про ЗМІ», згідно з яким іноземним ЗМІ можуть відмовити в роботі в Росії в тому випадку, якщо видання порушує закон про протидію екстремізму.

Про це в п'ятницю, 6 лютого, пише російська газета «Ведомости».

Автори поправок у документі не вказані. Джерело у профільному комітеті Держдуми вважає, що текст розроблений Мінкомзв'язку. Але представник міністерства не став це коментувати.

Законопроект, як випливає з пояснювальної записки до документа, уточнює і удосконалює процедуру реєстрації ЗМІ.

Зокрема, поправки вносяться у 54-ту статтю закону «Про ЗМІ», яка регулює поширення зарубіжної інформації в Росії. В ній прописуються умови для відмови в отриманні друкованим періодичним ЗМІ дозволу на роботу в Росії.

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Чинний закон описує необхідність одержання такого дозволу, однак у ньому не передбачені підстави для відмови у видачі такого дозволу, ні для відкликання раніше виданого дозволу, говориться в пояснювальній записці, тоді як для російських ЗМІ така процедура в законі прописана, повідомляють автори документа. Ця поправка регулює проблему, пов'язану з очевидною прогалиною в чинному законодавстві, йдеться в записці.

Підставою для відмови у видачі такого дозволу може стати наявність недостовірної інформації у виданні, наявність ЗМІ з такою ж назвою, а також невідповідність продукції зарубіжного друкованого ЗМІ вимогам закону про протидію екстремізму.

Анулювати дозвіл на поширення інформації в Росії може уповноважений урядом орган (Роскомнагляд) в тому випадку, якщо видання порушує закон про протидію екстремізму.