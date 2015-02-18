Італійські прикордонники врятували 4 тисячі мігрантів за 5 днів

Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції, передає Бі-бі-сі.

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За даними міністерства закордонних справ Італії, за перші 6 тижнів цього року в країну прибуло на 60% більше мігрантів, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість мігрантів спочатку добираються до Лівії, звідти і починають своє небезпечне плавання до італійських берегів.