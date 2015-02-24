У вагонах петербурзького метро 23 лютого розклеїли антивоєнні плакати (фото)

23 лютого, в "день захисника вітчизни", у вагонах петербурзького метро було розклеєно кілька серій антивоєнних плакатів. Інформацію про це передає Грани.Ру.

Плакати однієї з серій були стилізовані під дитячі малюнки. На цих плакатах зображені георгіївські стрічки, "зелені чоловічки", танки, літаки, а також сцени побутового насильства.

Напис на одному з плакатів свідчив: "Мій тато повернувся з війни без ніг. Тепер він каже, що краще б здох". Напис на іншому - "Мого брата вбили в армії в мирний час. Коли я виросту, я теж туди піду?".

Від особи 7-річного Артема було написано: "Мені сказали, що я повинен зростати справжнім чоловіком. Коли я виросту, я піду на війну і буду гвалтувати і вбивати!". Від особи 8-річної Каті заявлялося: "Мій тато дуже сильний. Він вбивав ворогів, а тепер б'є мене і маму".

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Інша серія плакатів містила антивоєнні висловлювання знаменитих письменників, зокрема Ярослава Гашека, Ернеста Хемінгуея, Еріха Марії Ремарка.

Третя серія являла собою антивоєнні колажі.

Антивоєнна акція в петербурзькому метро стала реакцією на "пропаганду мілітаризму і культу сили" в Росії. Про це кореспонденту "Росбалта" повідомили учасники, які побажали залишитися невідомими.

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"Складається відчуття, що народ готують до військових дій, - зазначили вони. - Зараз шляхом військової пропаганди - тієї, яку ми бачимо в якості військової реклами, посилюється рівень масового психозу у співвітчизників і втрачається зв'язок з реальністю. Навіть не військовозобов'язані заявили про готовність вбивати, поки в теорії. Але потрібне невелике клацання, щоб вони пішли вбивати насправді. Коли через рекламу в транспорті, на вулицях, на радіо і телебаченні отримуєш такий заряд ненависті, дивно вважати, що люди, які це побачать і почують, залишаться в урівноваженому стані... На тлі пропаганди мілітаризму, культу сили створюється відчуття, що народ готують до військових дій. Ні до чого доброго це не приведе".

Вони підкреслили, що провели антивоєнну акцію в метро вперше.