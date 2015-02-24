Європа штовхнула Україну "під автобус" - Newsweek

Європа не повною мірою захищає Україну, пише Новое время із посиланням на американський Newsweek.

"Європейські лідери можуть заламувати руки. Вони можуть погрожувати розширенням санкцій проти Росії. Але збиток був завданий ще у березні 2014 року, коли Путін анексував Крим. Слабка реакція ЄС на агресію Росії перекреслила правила, які встановилися в еру після холодної війни", - стверджує видання.

На думку автора, "Європа входить у нову небезпечну еру, до якої вона зовсім не готова".

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Видання описує розбіжність у середовищі європейських лідерів і дипломатів, частина з яких вважає, що на відміну від ІДІЛ, із Росією можна вести переговори, інші - намагаються домогтися фінансової допомоги заграванням із Кремлем. "Інші європейські лідери, які, здається, забувають, що війна ведеться біля кордонів ЄС, не сумніваються в тому, щоб мати справи з Путіним", - сказано в публікації.

"Небажання європейців захистити територіальну цілісність України створило прецедент. Хтось може сказати, що Росія випробовувала рішучість ЄС у 2008 році, здійснивши коротке вторгнення у Грузію. Тоді відповідь ЄС та Заходу в цілому була слабкою", - вважає автор.

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Коли Росія протягом минулого року стала "відривати" частини від України, Європа також слабо реагувала. "Після Дебальцевого у Порошенка не було ніякого вибору, крім як закликати Організацію об'єднаних націй і ЄС до відправлення миротворців у Східну Україні", - сказано в матеріалі.

"Небажання європейців захистити Україну - це більше, ніж небажання урядів більшості країн ЄС надати Україні зброю. Крім нескінченних суперечок з приводу того, чи сприятиме відправка зброї ескалації, чи деескалації війни, це небажання пов'язане також з тим, що більшість європейських урядів не вірять, що територіальна цілісність України є важливою для їхньої власної безпеки", - пише видання.

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"Для більшості європейців війна в Україні, на відміну від ІД, - не становить загрози для їхнього способу життя та їхніх цінностей. Тим не менше, війна вже поставила під сумнів принцип непорушних кордонів у Європі. Який європейський лідер стане заперечувати це?", - підсумовує автор.

Раніше УНІАН повідомляв, що "нормандська четвірка" не досягла єдності щодо ситуації в Дебальцевому, зустріч завершилася без спільної заяви учасників діалогу.