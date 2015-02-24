"Нормандська четвірка" не досягла єдності щодо ситуації у Дебальцевому, зустріч завершилася

У ній взяли участь глави дипломатичних відомств Росії, України, Німеччини та Франції.

Глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив, що всі чотири учасники зустрічі підтвердили необхідність посилення місії ОБСЄ як у фінансовому, так і в технічному відношенні.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що сторонам не вдалося досягти єдності в засудженні порушень досягнутого в Мінську режиму припинення вогню і, насамперед, подій у м. Дебальцеве. Керівник німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив, що відвід важкого озброєння на Україні має відбутися в найближчі дні, повідомляє Радіо Свобода.

Він також охарактеризував ситуацію на сході Україні, як "нестійку", незважаючи на зниження рівня насильства.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав зустріч корисною і покинув її дещо раніше, пояснивши це тим, що йому потрібно бути присутнім у Москві на зустрічі з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером.