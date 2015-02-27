Євросоюз готовий збільшити підтримку місії ОБСЄ в Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила головуючого в офісі ОБСЄ міністра закордонних справ Сербії Івіца Дачіча в готовності ЄС збільшити підтримку моніторинговій місії в Україні.

Про це вона заявила в ході телефонної розмови, яка відбулася у п`ятницю, повідомляє прес-служба Високого представника.

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”ЄС вже робить найбільший фінансовий та інший внесок в спеціальну моніторингу місію, але ми готові розглянути подальше розширення нашої підтримки, щоб дозволити ОБСЄ відігравати значну роль у забезпеченні ефективного виконання Мінських домовленостей”, - сказала Могеріні.

Як зазначається у повідомленні, співрозмовники обговорили триваючу кризу на сході України, необхідність повного виконання Мінських домовленостей і конкретних заходів, який ЄС може зробити для підтримки ”складної роботи ОБСЄ”.

”Високий представник ЄС наголосила на рішучій політичній підтримці діяльності ОБСЄ в Україні, в тому числі спеціальної моніторингової місі ОБСЄ”, - наголосили в прес-службі.