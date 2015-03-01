Віце-президент Сьєрра-Леоне поміщений у карантин через загрозу зараження вірусом Ебола

07:34, 01 березня 2015
Світ
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Віце-президент Сьєрра-Леоне Самюель Сам-Сумана поміщений на карантин у зв'язку зі смертю одного з його охоронців внаслідок зараження хворобою, викликаною вірусом Ебола.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на агентство Сіньхуа.

За його даними, політик сам прийняв рішення бути ізольованим на 21 день (інкубаційний період вірусу становить від двох днів до 21 дня - ред.) з тим, щоб переконатися в тому, що він не інфікований смертельно небезпечним вірусом.

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Останнім часом епідемія захворювання пішла на спад у трьох уражених нею західноафриканських країнах, однак зусилля щодо її повної ліквідації тривають.

Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, усього від початку епідемії у Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне померли 9589 людей, 23,7 тис. заразилися. У Сьєрра-Леоне помер 3461 пацієнт, але заразилося більше, ніж у будь-якій іншій країні - 11,3 тис.

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