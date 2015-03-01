Глава ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити нардепа Гончаренка
Брассер підкреслила, що Гончаренко, як член ПАРЄ, має парламентську недоторканність.
Спікер Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер закликала владу РФ негайно звільнити депутата Верховної Ради, делегати ПАРЄ Олексія Гончаренка, якого затримали в неділю в Москві.
"Я хотіла б нагадати російській владі, що пан Гончаренко, як член ПАРЄ, має парламентську недоторканність, і тому я закликаю негайно його звільнити", - зазначила вона в заяві, яка надійшла в представництво ТАСС.
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На жалобному марші в центрі Москви в неділю було затримано депутата Верховної Ради України, делегата ПАРЄ Олексія Гончаренка. Як повідомили ТАСС в прес-службі Слідчого комітету, Гончаренка допитують по справі про злочини щодо російського громадянина під час трагічних подій в Одесі в травні 2014 року.
Раніше громадський рух "Антимайдан" виступив із твердженням, що Гончаренко нібито брав безпосередню участь у подіях в Одесі 2 травня 2014 року, де в результаті пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб.