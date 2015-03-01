Глава ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити нардепа Гончаренка

Спікер Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер закликала владу РФ негайно звільнити депутата Верховної Ради, делегати ПАРЄ Олексія Гончаренка, якого затримали в неділю в Москві.

"Я хотіла б нагадати російській владі, що пан Гончаренко, як член ПАРЄ, має парламентську недоторканність, і тому я закликаю негайно його звільнити", - зазначила вона в заяві, яка надійшла в представництво ТАСС.

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На жалобному марші в центрі Москви в неділю було затримано депутата Верховної Ради України, делегата ПАРЄ Олексія Гончаренка. Як повідомили ТАСС в прес-службі Слідчого комітету, Гончаренка допитують по справі про злочини щодо російського громадянина під час трагічних подій в Одесі в травні 2014 року.

Раніше громадський рух "Антимайдан" виступив із твердженням, що Гончаренко нібито брав безпосередню участь у подіях в Одесі 2 травня 2014 року, де в результаті пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб.