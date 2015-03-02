Прихильники ісламістів погрожують засновнику Twitter

Прихильники «Ісламської держави» (ІД) погрожують розправитися з одним із засновників Twitter Джеком Дорсі. Послідовники терористів мотивують такі дії постійним блокуванням їх акаунтів. Про це повідомляє BuzzFeed з посиланням на пост на сервісі Justpaste, в якому з'явилися відповідні погрози

«Ваша віртуальна війна стане справжньою війною з вами», - йдеться в анонімному листі, адресованому засновнику Twitter. Цей напис супроводжується фотографією Дорсі, поверх обличчя якого намальовано приціл рушниці, передає Lenta.ru.

«Ми говорили з самого початку, що це не ваша війна, але ви не зрозуміли цього і продовжували закривати наші аккаунти на Twitter, проте ми завжди поверталися», - цитує ресурс повідомлення. Крім цього, пост містить відкриті натяки на погрози смерті, спрямовані у відношенні підприємця і працівників Twitter.

Представник компанії Джим Проссер сказав ресурсу, що відділ безпеки соцмережі спільно з правоохоронними органами вже розслідують достовірність цих погроз.

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В середині лютого хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за злом 800 акаунтів Twitter прихильників «Ісламської держави». За даними організації, власники цих сторінок мали відношення до терористичного угруповання.

Twitter, як і відеохостинг YouTube, як правило, оперативно реагує на нові відео «Ісламської держави» зі стратами заручників. Компанії видаляють такі пости і блокують акаунти, що публікують заборонену інформацію.

Угода Twitter передбачає, що компанія має право обмежувати публікації постів, що містять відкриті погрози насильства проти інших людей. Також заборонено використовувати соцмережу в незаконних цілях або для неправомірної діяльності.

Дорсі є одним із засновників сервісу мікроблогів Twitter, який був заснований в 2006 році. Він очолював компанію до 2008 року. Наступником Дорсі став Ев Вільямс. Зараз гендиректором соцмережі значиться Дік Костоло, який зайняв посаду в 2010 році. Після Twitter Дорсі запустив сервіс інтернет-платежів Square.