У Китаї стався землетрус, постраждали понад 30 осіб

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Сіньхуа.

Землетрус стався у неділю в 18.24 за місцевим часом у повіті Кан Юань в провінції Юньнань. Вогнище залягало на глибині 11 кілометрів.

За даними місцевої влади, стихія зачепила більше 81 тисячі осіб, які проживають в районі події, постраждали 32 людини, семеро з них отримали серйозні поранення. Понад 220 будинків у результаті удару стихії було повністю зруйновано, понад 25 тисячам будинків було завдано шкоди.

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