У Китаї стався землетрус, постраждали понад 30 осіб
17:10, 02 березня 2015Світ
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Щонайменше 32 людини отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 5,5 в провінції Юньнань на південному заході Китаю.
REUTERS
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Сіньхуа.
Землетрус стався у неділю в 18.24 за місцевим часом у повіті Кан Юань в провінції Юньнань. Вогнище залягало на глибині 11 кілометрів.
За даними місцевої влади, стихія зачепила більше 81 тисячі осіб, які проживають в районі події, постраждали 32 людини, семеро з них отримали серйозні поранення. Понад 220 будинків у результаті удару стихії було повністю зруйновано, понад 25 тисячам будинків було завдано шкоди.
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