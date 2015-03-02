Росія має намір розширити територію польотів своїх бомбардувальників

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Радіо Свобода.

Навпаки, сказав він, Росія планує охопити таким патрулюванням і інші регіони світу, сказав він.

Під час селекторної наради в Міністерстві оборони міністр додав, що цього року в Росії планують модернізувати ще 13 таких літаків, а минулого року вже модернізували 7. Таким чином, за планами міністерства, до кінця 2020 року мають модернізувати не менш як 70 відсотків літаків стратегічної авіації.

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Протягом останнього року-півтора Росія різко активізувала свою військову присутність у багатьох регіонах світу, в першу чергу силами стратегічної авіації і флоту. Зокрема, російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці регулярно перехоплює бойова авіація країн НАТО на півночі Європи.