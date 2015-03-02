40% річного бюджету Росія витратить на армію і силовиків

Про це заявив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише ТАСС.

Доходи бюджету РФ у 2015 році складуть 12,46 трлн рублів, витрати - 15,22 трлн рублів, дефіцит - 3,8% ВВП.

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Силуанов зазначив, що на силові відомства і оборонку припадає близько 40% видатків бюджету.

"Силовики у нас - це 40% усіх витрат, і соціальний блок, близько 35%", - сказав міністр.

"Силовий блок - це не тільки Міноборони, хоча близько половини", - зазначив він. За словами Сілуанова, при підготовці бюджету-2015 з урахуванням кризових явищ Мінфіну "вдалося домовитися з Міноборони в частині оптимізації витрат. Будемо працювати по бюджету 2016-2017, продовжувати діалог", - повідомив Силуанов.