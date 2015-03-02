Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу

За дане рішення проголосували 277 з 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом передбачено, що у разі, якщо з районного бюджету передається відповідна субвенція на фінансування сіл, селищ і міст районного значення, то така субвенція повинна бути не менше, ніж у попередньому році.

Крім того, встановлено, що з державного бюджету будуть фінансуватися спеціалізовані школи.