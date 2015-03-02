Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу
18:48, 02 березня 2015Політика
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Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстраційний номер 2209), внесений Кабінетом міністрів.
Депутати проголосували за зміни в Бюджетний кодекс / Фото УНІАН
За дане рішення проголосували 277 з 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Законом передбачено, що у разі, якщо з районного бюджету передається відповідна субвенція на фінансування сіл, селищ і міст районного значення, то така субвенція повинна бути не менше, ніж у попередньому році.
Крім того, встановлено, що з державного бюджету будуть фінансуватися спеціалізовані школи.
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