Пакет допомоги Греції складе від 30 млрд до 50 млрд євро-ЗМІ
22:25, 02 березня 2015Світ
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Країни єврозони готують новий, третій за рахунком, пакет допомоги Греції, обсяг якого складе від 30 млрд до 50 млрд євро.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на іспанське видання La Vanguardia, яке цитує слова міністра економіки Іспанії Луїса де Гіндоса.
Іспанія виділить 13-14% від цієї суми.
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«Для Греції не існує іншої альтернативи, окрім як проявити солідарність з європейський спільнотою», - зазначив глава мінфіну Іспанії. Він висловив також упевненість у тому, що Афіни не приймуть рішення про вихід з єврозони.
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