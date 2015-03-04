У 2014 році торговельні кораблі врятували 40 тисяч мігрантів

Як зазначили в палаті, уряди країн ЄС в основному покладаються на торгові судна, екіпажам яких найчастіше доводиться рятувати нелегальних мігрантів, передає Бі-бі-сі. Усього за 2014 рік торгові судна врятували близько 40 тис. нелегальних мігрантів.

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Делегація Міжнародної палати судноплавства зустрічається сьогодні в Лондоні з представниками ООН.

Її представники наполягають на терміновому перегляді існуючої практики з надання допомоги потерпілим судам з мігрантами і вимагають виділити додаткові кошти і сили для надання допомоги мігрантам.