Суд Амстердама визначить долю скіфського золота з Криму до 1 квітня

Про це сказала фахівець з комунікацій прес-служби окружного суду Амстердама Фатіма Ель-Гуерірі, повідомляє ТАСС.

Раніше кримським музеям було дано час до 4 березня, щоб відповісти на ряд питань, поставлених Університетом Амстердама (відповідає за збереження колекції).

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"Ми отримали реакцію кримських музеїв. Тепер до 1 квітня суд має винести ухвалу з питання участі українського та голландського уряду як зацікавлених сторін", - уточнила Ель-Гуерірі.

За її словами, відповідний запит Нідерланди надіслали в січні, а Україна - в лютому. "Російська влада не подавала запиту на участь у справі як зацікавлена сторона", - уточнила Ель-Гуерірі.