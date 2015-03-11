BBC: У Балтику прибувають американські танки
Важке озброєння базуватиметься в прибалтійських країнах та Польщі для 90-денних навчань НАТО, а потім буде розміщене в Європі для "контрольованого зберігання".
Сотні одиниць військової техніки прибули до Латвії на навчання "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), повідомляє BBC Україна.
Навчання покликані продемонструвати Росії готовність НАТО забезпечити оборону і безпеку балтійських союзників - Латвії, Литви та Естонії.
Після завершення маневрів американські танки залишаться в Європі.
У вівторок Росія заявила, що виходить з Договору про звичайні озброєння.
Тим часом збройні сили Латвії ввечері у вівторок повідомили про перехоплення літака російських ВПС в небі над Балтійським морем.
Офіційні джерела у збройних силах США розповіли BBC, що 250 із 750 одиниць важкої військової техніки прибули в Ригу.
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Важке озброєння базуватиметься в прибалтійських країнах та Польщі для 90-денних навчань НАТО, а потім буде розміщене в Європі для "контрольованого зберігання".
Однак з країнами, які приймуть техніку, ще треба укласти відповідну угоду, повідомило джерело.
У вівторок в Чорному морі ішли військово-морські навчання НАТО, в яких брали участь сім країн, включаючи Болгарію, Румунію та Туреччину.
Росія минулого тижня теж почала військові навчання в кількох південних областях, включаючи анексований Крим і Абхазію.