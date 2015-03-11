BBC: У Балтику прибувають американські танки

Сотні одиниць військової техніки прибули до Латвії на навчання "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), повідомляє BBC Україна.

Навчання покликані продемонструвати Росії готовність НАТО забезпечити оборону і безпеку балтійських союзників - Латвії, Литви та Естонії.

Після завершення маневрів американські танки залишаться в Європі.

У вівторок Росія заявила, що виходить з Договору про звичайні озброєння.

Тим часом збройні сили Латвії ввечері у вівторок повідомили про перехоплення літака російських ВПС в небі над Балтійським морем.

Офіційні джерела у збройних силах США розповіли BBC, що 250 із 750 одиниць важкої військової техніки прибули в Ригу.

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Важке озброєння базуватиметься в прибалтійських країнах та Польщі для 90-денних навчань НАТО, а потім буде розміщене в Європі для "контрольованого зберігання".

Однак з країнами, які приймуть техніку, ще треба укласти відповідну угоду, повідомило джерело.

У вівторок в Чорному морі ішли військово-морські навчання НАТО, в яких брали участь сім країн, включаючи Болгарію, Румунію та Туреччину.

Росія минулого тижня теж почала військові навчання в кількох південних областях, включаючи анексований Крим і Абхазію.