У Франції вважають, що рятувальна операція на місці аварії аеробуса A320 буде довгою

Представник міністерства внутрішніх справ Франції повідомив, що перші вертольоти з рятувальниками дісталися до місця падіння літака Airbus A-320 авіакомпанії Germanwings.

За його словами, рятувальна операція буде довгою і складною. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на FranceTV.

«Це засніжена місцевість недоступна для транспортних засобів. Але сюди можуть дістатися вертольоти», - заявив зі свого боку представник міністерства транспорту Франції.

Між тим ТАСС з посиланням на представника французької жандармерії повідомляє, що розмір найбільшого уламку лайнера не перевищує одного квадратного метра, а зона їх розкиду - 10 гектарів. На їхню думку, це свідчить про те, що літак, найімовірніше, врізався в схил гори.

Представник французької поліції в коментарі Reuters припустив, що операція з вилучення тіл загиблих може зайняти кілька днів.

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Як передає Associated Press, прем'єр-міністр країни Мануель Вальс також повідомив, що вертольотам вдалося дістатися до місця катастрофи. За його словами, вже є підтвердження того, що в результаті трагедії ніхто не вижив.

В регіоні зараз зберігається погана погода, а метеорологи пророкують її різке погіршення в другій половині вівторка, 24 березня, і протягом всього наступного дня.

Видання 20 minutes з посиланням на главу французького МВС Бернара Казнева повідомило, що до рятувальної операції залучено близько 300 рятувальників і 300 жандармів.