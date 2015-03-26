Половина росіян хоче єдиновладдя і позитивно оцінює роль Сталіна в історії - опитування

Половина громадян Росії (50%) хоче, "щоб уся влада у країні була зосереджена в одних руках", 36% - "щоб влада була розподілена між різними структурами, що контролюють одна одну", а 14% не змогли відповісти, передає Дзеркало тижня дані березневого опитування Левада-центру.

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Третина громадян (34%) відповіли, що найкраща політична система "радянська, яка була до 90-х років", 29% вважають найкращою нинішню систему в Росії, 11% подобається "демократія за зразком західних країн", 8% віддають перевагу "іншому" політичному устрою, а 18% не змогли відповісти,

Крім того, за даними опитування "Левада-центру", проведеного в листопаді 2014 року, більша частина росіян (52%) позитивно оцінюють роль Сталіна в історії Росії.

Більшість громадян Росії (55%) вважають більш правильною економічну систему, яка заснована на державному плануванні та розподілі".

Причому 27% респондентів воліють систему, "в основі якої лежать приватна власність і ринкові відносини", а 19% не змогли відповісти.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії відкриється музей Сталіна.