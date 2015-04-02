Обама запроваджує систему кіберсанкцій - BBC

Це має дозволити міністерству фінансів країни застосовувати обмеження щодо тих людей, які намагаються вчинити кібератаки на активи та інфраструктуру США, повідомляє Українська служба Бі-бі-сі.

Обама назвав загрози таких атак "одним із найсерйозніших викликів економічній та національній безпеці" США.

Поки що Білий дім не оголошував жодних нових санкцій, а лише задекларував право застосовувати їх у разі потреби.

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У січні влада Сполучених Штатів застосувала санкції проти Північної Кореї. Це сталося після кібератак на компанію Sony Pictures.

У заяві Обами зазначено, що його нове рішення пов'язане із "надзвичайною загрозою" атак з боку хакерів за межами країни.

"Сьогоднішній наказ дозволяє виявляти і фінансово ізолювати тих, хто ховається у тіні інтернету, щоб займатися шкідливою кібердіяльністю", - сказав міністр фінансів США Джейкоб Лью.

Представники Білого дому та міністерства фінансів наголосили, що нову систему не використовуватимуть для обмеження свободи слова в інтернеті або протидії цифровим інноваціям.

Вони також стверджують, що нововведення не замінять чинного законодавства, яким правоохоронці послуговуються для захисту від кіберзагроз, а є лише додатковими інструментами для боротьби із правопорушеннями у тих сферах, де традиційне законодавство має прогалини.

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Американські чиновники особливо стурбовані кіберзагрозами з Китаю та кількох інших країн, які, за їхніми словами, здатні до масштабних кібератак. Вони побоюються, що ці атаки можуть вразити електромережі або інші важливі системи.

Впродовж останніх років кілька великих роздрібних мереж стали жертвами крадіжки даних, що поставило під загрозу фінансову інформацію клієнтів.

У грудні Sony Pictures була змушена зняти з прокату свою комедію "Інтерв'ю" після того, як хакери виклали у мережу особисті дані співробітників компанії та переписку її керівництва.

Злочинці також погрожували насильством під час сеансів. У підсумку Sony все-таки вирішила показати фільм у кінотеатрах і мережі.

Білий дім звинуватив у нападках на кіностудію Північну Корею, а пізніше запровадив санкції проти неї.