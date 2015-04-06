В Росії у справі про катастрофу траулера в Охотському морі затримали заступника гендиректора судновласника

На рахунки компанії накладено арешт, передає ТАСС із посиланням на офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна.

"У рамках кримінальної справи за фактом затоплення в Охотському морі риболовецького траулера "Дальний Восток", порушеної за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб), затриманий заступник генерального директора ТОВ "Магеллан" Олександр Кудрицький. Найближчим часом слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказав Маркін.

Читайте такожВ Охотському морі відновилися пошуки моряків, які вижили в катастрофі траулера

"В цілях забезпечення цивільного позову і виплати потерпілим необхідних компенсацій судом за клопотанням слідства накладено арешт на рахунки та майно компанії-судновласника і винних осіб", - сказав представник СК.

Раніше УНІАН повідомляв, що великий автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув рано вранці 2 квітня. На борту БАТМа «Далекий Схід» було 132 людини. За останніми даними, кількість загиблих у катастрофі траулера "Далекий Схід" досягла 56 осіб.