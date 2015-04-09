У Слідчому комітеті РФ поклали провину за катастрофу у Смоленську на пілотів

Про це УНІАН заявив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

«На даний момент можна сказати, що причиною катастрофи літака стала сукупність факторів. Це неприйняття екіпажем, за відсутності погодних умов для посадки на аеродромі, своєчасного рішення про відхід на запасний аеродром, зниження до висоти значно нижчої за встановлену мінімальну висоту відходу на друге коло (100 м) і відсутність належної реакції при багаторазовому спрацьовуванні системи попередження наближення землі», - сказав Маркін.

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«Що стосується нещодавніх заяв польської прокуратури про пред'явлення звинувачень російським диспетчерам, хочу ще раз повторити: у російського слідства немає жодних підстав говорити навіть про мінімальну відповідальність групи управління польотів за авіакатастрофу. Вони діяли у повній відповідності з інструкціями та міжнародними правилами цивільної авіації», - сказав Маркін.

Він відзначив, що відповідно до вимог Збірника аеронавігаційної інформації Росії (ЗАІ РФ) командири іноземних повітряних суден, що виконують польоти в РФ, приймають самостійне рішення про можливість зльоту з аеродрому і посадки на аеродромі призначення з покладанням на себе повної відповідальності за прийняте рішення. Про це, відзначив Маркін, говорилося і на командно-диспетчерському пункті: «Можна згадати фразу з розшифровки переговорів групи керівництва польотами «це рішення міжнародного номер один, він там сам». Диспетчер, зі свого боку, здійснює інформування про умови для прийому, що й було виконано повною мірою: диспетчер дозволив «пробний» візит, але зі зниженням тільки до висоти 100 м, з якої необхідно було виконати вихід на друге коло. Екіпаж підтвердив прийняту вказівку, проте надалі її не виконав».

Як сказав Маркін, більш того, інформацію про відсутність метеоумов повідомив екіпажу і пілот літака Як-40, що здійснив раніше посадку в Смоленську, хоча до дій цього пілота теж є «деякі питання: чудово знаючи про невідповідність погодних умов мінімумам аеродрому і фактично відсутність необхідної для посадки видимості, він, тим не менш, двічі повторив «можете спробувати», що могло додатково підштовхнути екіпаж до думки про можливість здійснити посадку за відсутності умов».

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими особами на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента, і заявляють, що польська і російська влада всіляко приховують це.