Організатори польського фестивалю скасували виступ Бреговича через візит до Криму
Наголошується, що публічні висловлювання артиста після концерту на анексованому півострові суперечать цінностям, якими керуються засновники та автори ідеї Life Festival.
Організатори фестивалю Life Festival Oswiecim, який має відбутися у червні цього року, відмінили виступ сербського композитора і співака Горана Бреговича.
Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.pl, передає Українська правда.
Як зазначається, Брегович мав не лише виступати на фестивалі, але й бути ведучим.
Проте у четвер організатори фестивалю, фундація Peace Festival, повідомили, що сербський музикант в Освенцимі не з'явиться.
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"26 березня поточного року Горан Брегович виступав у Севастополі, на території анексованого Росією Криму. Анексія півострова Крим, яка відбулася з порушенням принципів міжнародного права, становить загрозу для миру у світі", - говориться в заяві організаторів.
Як наголошується в повідомленні, на анексованому півострові спостерігається порушення прав людини, зокрема, переслідування етнічних меншин.
"Публічні висловлювання артиста після концерту, в яких Брегович применшив факт виступу на незаконно анексованій території, а також одночасно дистанціювався від засудження збройної інтервенції Росії в Україні, суперечать цінностям, якими керуються засновники та автори ідеї Life Festival", - підкреслюється в заяві.
Як відомо, раніше Брегович виступив із концертами в Криму та заявив, що йому все одно, чи зриватимуться його концерти у Європі через цей виступ.