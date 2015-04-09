Організатори польського фестивалю скасували виступ Бреговича через візит до Криму

Організатори фестивалю Life Festival Oswiecim, який має відбутися у червні цього року, відмінили виступ сербського композитора і співака Горана Бреговича.

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.pl, передає Українська правда.

Як зазначається, Брегович мав не лише виступати на фестивалі, але й бути ведучим.

Проте у четвер організатори фестивалю, фундація Peace Festival, повідомили, що сербський музикант в Освенцимі не з'явиться.

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"26 березня поточного року Горан Брегович виступав у Севастополі, на території анексованого Росією Криму. Анексія півострова Крим, яка відбулася з порушенням принципів міжнародного права, становить загрозу для миру у світі", - говориться в заяві організаторів.

Як наголошується в повідомленні, на анексованому півострові спостерігається порушення прав людини, зокрема, переслідування етнічних меншин.

"Публічні висловлювання артиста після концерту, в яких Брегович применшив факт виступу на незаконно анексованій території, а також одночасно дистанціювався від засудження збройної інтервенції Росії в Україні, суперечать цінностям, якими керуються засновники та автори ідеї Life Festival", - підкреслюється в заяві.

Як відомо, раніше Брегович виступив із концертами в Криму та заявив, що йому все одно, чи зриватимуться його концерти у Європі через цей виступ.