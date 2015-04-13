В Ірані пройде міжнародний конкурс карикатур на тему Голокосту

Експозицію з кращих робіт можна буде протягом 12 днів побачити в Палестинському музеї сучасного мистецтва, пише The Jerusalem Post.

Повідомляється, що в конкурсі брали участь понад 300 художників з таких країн, як Іран, Франція, Індонезія і Туреччина. Вони надіслали організаторам 839 робіт, повідомляє Lenta.ru.

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Очікується, що підсумки змагання будуть підведені також на початку травня. За даними The Times of Israel, переможець отримає нагороду в розмірі 12 тисяч доларів. Друге місце отримає вісім тисяч доларів, а третє - п'ять.

Про проведення другого міжнародного конкурсу було оголошено в лютому 2015 року після нападу на редакцію французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда.

За словами куратора конкурсу Шоджаи Табатабаі (Shojayee Tabatabayee), захід проводиться для того, щоб показати "подвійні стандарти" Заходу. Він пояснив, що неповага до Ісламу зустрічається повсюдно, тоді як на обговорення таких тем, як Голокост, накладено табу.

Перший міжнародний конкурс карикатур на тему Голокосту пройшов у 2006 році, після публікації малюнків із зображенням пророка Мухаммеда данською газетою Jyllands-Posten. Тоді переможцем став марокканський художник Абдулла Деркауі (Abdellah Derkaoui). Конкурс засудили Держдеп США, Кофі Аннан, ізраїльські офіційні особи і правозахисники.