Лісові пожежі з Росії перекинулися на територію Китаю - ЗМІ

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", через пожежу знищено близько 85 житлових будівель, згоріли 50 автомобілів.

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Економічний збиток оцінюється приблизно в 20 млн юанів ($3,2 млн). Більше 660 пожежних беруть участь в гасінні вогню.

Інформація про постраждалих поки не надходила, повідомляє LB.ua.

У той же час Держлісслужба Забайкальського краю спростувала інформацію про те, що лісові пожежі перекинулися на територію Китаю, передає РИА Новости.