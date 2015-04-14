Лісові пожежі з Росії перекинулися на територію Китаю - ЗМІ
20:47, 14 квітня 2015Світ
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Лісові пожежі, які почалися в Росії, перекинулися на територію автономного регіону Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
REUTERS
Як повідомляє агентство "Сіньхуа", через пожежу знищено близько 85 житлових будівель, згоріли 50 автомобілів.
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Економічний збиток оцінюється приблизно в 20 млн юанів ($3,2 млн). Більше 660 пожежних беруть участь в гасінні вогню.
Інформація про постраждалих поки не надходила, повідомляє LB.ua.
У той же час Держлісслужба Забайкальського краю спростувала інформацію про те, що лісові пожежі перекинулися на територію Китаю, передає РИА Новости.
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