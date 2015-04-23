Лукашенко в Грузії дав зрозуміти, що Білорусь не визнає Абхазію і Південну Осетію

Під час свого першого візиту до Грузії Лукашенко розповів журналістам після переговорів з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі в Тбілісі, що Білорусь визнає «територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах», пише Радіо Свобода.

Заява та сам візит є сигналом президенту Росії Володимиру Путіну, що Білорусь побоюється регіональних намірів Росії після анексії Криму і його підтримки сепаратистів, які борються проти урядових сил на Донбасі.

Росія визнала Абхазію і Південну Осетію як незалежні держави після п’ятиденної війни з Грузією в 2008 році.

Читайте такожЗМІ: Лукашенко відмовився їхати на парад до Путіна 9 травняРосія має тисячі військовослужбовців в обох регіонах, які підписали договори про «союз та інтеграцію» з Москвою в останні місяці.

Лукашенко заявив, що після війни між Росією і Грузією, «було б розумно будувати відносини в більш делікатний спосіб і, можливо, утримуватися від деяких кроків».