Путінським "Нічним вовкам" не дозволили проїхати Чехією

У відповідь на ноту Росії із запитом про підтримку в організації мотопробігу, у МЗС Чехії заявили, що з таким проханням повинні були звернутися самі байкери, яким необхідні в’їзні візи, зважаючи на приватний характер акції, передає Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

«З цієї причини, Міністерство закордонних справ не може дати згоду на це, тому що воно не має права на такий крок», – заявив у п’ятницю, 24 квітня, представник МЗС Чехії.

У п’ятницю чеські і словацькі політики, громадські та культурні діячі, письменники і журналісти звернулися до лідерів Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії та Німеччини не допустити в’їзду російського мотоклубу «Нічні вовки» на території цих країн.

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«Банда «Нічних вовків» втілює владні претензії Росії на сьогоднішній мирний європейський світ, вона діє поза рамками вільних демократичних суспільств», – мовиться у їхньому зверненні.

У п’ятницю, 24 квітня, у Празі відбувся мітинг проти проїзду «Нічних вовків» до Чехії.

Натомість чеський президент Мілош Земан заявив, що не має нічого проти приїзду «Нічних вовків» до Європи. На його думку, «вони хочуть знову довезти російський прапор до Берліна і пригадати так 70-річчя звільнення Берліна Червоною армією».

24 квітня МЗС Польщі передало у посольство Росії у Варшаві ноту, що учасники мотоклубу «Нічні вовки» не зможуть потрапити до Польщі, оскільки їм відмовлено у в’їзді.

У Росії висловили обурення діями Польщі.