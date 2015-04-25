Офіс Меркель попросив МЗС Німеччини анулювати візи байкерам Путіна - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на видання Bild.

Німецьке посольство в Москві видало візи десяти учасникам мотопробігу на честь перемоги. Однак, за інформацією видання, органи безпеки, в тому числі Міністерство внутрішніх справ, звернулися до відомства Ангели Меркель з проханням використати свій авторитет для анулювання виданих віз. До вечора п’ятниці цього зроблено не було.

Раніше Польща відмовила у в’їзді байкерам мотоклубу «Нічні вовки» на територію країни. Однак байкери не відмовилися від ідеї мотопробігу і 25 квітня вирушили «на Берлін». Провокацією мотопробіг назвало і керівництво Польщі та Чехії.

У п’ятницю чеські та словацькі політики, громадські та культурні діячі, письменники і журналісти звернулися до лідерів Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії та Німеччини не допустити в’їзду російського мотоклубу «Нічні вовки» на території цих країн.

Читайте такожПутінським "Нічним вовкам" не дозволили проїхати Чехією«Банда «Нічних вовків» втілює владні претензії Росії на сьогоднішній мирний європейський світ, вона діє поза рамками вільних демократичних суспільств», – ідеться у їхньому зверненні.

24 квітня МЗС Польщі передало у посольство Росії у Варшаві ноту, що учасники мотоклубу «Нічні вовки» не зможуть потрапити до Польщі, оскільки їм відмовлено у в’їзді. Міністерство обґрунтувало своє рішення тим, що польська сторона не отримала детальної інформації про графік перебування російських байкерів на території країни, їхній маршрут та місця нічлігів.

У Росії висловили обурення діями Польщі.Згідно з оприлюдненим планом, з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни російські «Нічні вовки» планували здійснити «європейське турне», проїхавши з Москви через Польщу, Словаччину, Австрію, Чехію та Німеччину, щоб 9 травня бути у Берліні.