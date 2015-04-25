Путінські байкери почали скандальний пробіг

Пробіг стартував від байк-клубу в Нижніх Мнєвніках, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Раніше польська влада офіційно повідомила російську дипмісію у Варшаві про заборону на в'їзд в країну учасників мотопробігу Москва-Берлін.

У повідомленні, опублікованому на сайті польського міністерства закордонних справ, уточнюється, що підставою для заборони стала відсутність точної інформації про графік пересування групи байкерів з території Польщі і їх особистих даних. Відомство також зазначає, що занадто пізно отримало від російської сторони заявку на проведення акції.

Мотопробіг по маршруту "Москва-Берлін", приурочений до Дня перемоги, повинен пройти через Білорусію, Польщу, Австрію, Чехію і Словаччину.

Читайте такожОфіс Меркель попросив МЗС Німеччини анулювати візи байкерам Путіна - ЗМІПлани російських байкерів викликали невдоволення частини польського суспільства, а також інших країн, через які планували проїхати російські байкери.

Багато поляки незадоволені тим, що байкери мають підтримку президента Путіна.

Більше 10 тисяч поляків висловили свій протест проти в'їзду "Нічних вовків" в країну, підписавшись на сторінці Facebook, названої "Не дамо російським бандитам проїхати по Польщі!".

Один із співавторів цієї сторінки, байкер з Кракова Ярек Подворськи каже, що "Нічні вовки" надають підтримку озброєним прихильникам ДНР і ЛНР, які воюють на сході України.

"Чи не означає це проїзд через Польщу попередженням полякам, чи це вже початок російської агресії?" - написано на сторінці Facebook.

"Ми сподіваємося, що наші мотобрати, незалежно від клубної належності, поставлять їх на місце. Ми не злякаємося. Заблокуйте їх проїзд через Польщу! У них немає права перетинати польський кордон!" - свідчить заява активістів.

Бліц-опитування, проведене телеканалом TVN, з'ясувало, що 52% опитаних жителів Польщі виступають проти російського мотопробігу.