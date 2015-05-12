Якщо не зупинити РФ в Україні, її доведеться зупиняти далі в Європі – екс-представник США в НАТО

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив колишній представник США в НАТО, а нині виконавчий директор міжнародного Інституту лідерства Маккейна Курт Волкер.

Волкер впевнений, що дії Росії не є відповіддю на розширення НАТО на Схід, про що заявляють у Кремлі.

Колишній представник США в НАТО переконаний, що Захід зіткнувся з прямою військовою агресією.

"Росія вторглася до свого сусіда, анексує території, воює, незважаючи на Будапештський меморандум, не звертаючи уваги на паризьку і нью-йоркську хартії, не звертаючи уваги на основоположний договір НАТО-Росія, і НАТО ніяк не вирішує цю кризу", - заявив він .

Волкер додав, що якщо не зупинити Росію зараз в Україні, її доведеться зупиняти далі в глибині Європи.

"Якщо ми не зміцнимо України, не зупинимо цей захоплення і не повернемо баланс сили, цей конфлікт буде продовжуватися. У такому випадку Путін відчує, що він може продовжити конфлікт, можливо, навіть в інших частинах Європи. Краще, зупинити сьогодні конфлікт в Україні, ніж зупиняти його пізніше на території НАТО", - підкреслив американський чиновник.

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Також, на думку Волкера, існує загроза нового наступу на Маріуполь, для створення сухопутного коридору в Крим.

Він зазначив, що російський президент вдасться до ескалації конфлікту з кількох причин.

"Одна з них - це допомагає підтримувати популярність Путіна вдома. Він демонструє, що бореться за справу російського націоналізму, він успішний у захопленні території та захисту етнічних росіян", - вважає Волкер.

Друга причина в тому, що Путін вважає, ніби економічні санкції не є дуже серйозними, і вони не будуть посилені, додав екс-представник США в НАТО.

"І третя причина в тому, що НАТО і Європа відкинули можливість військової відповіді на дії Росії", - заявив він.

За словами Волкера, єдина річ, яка змусить Путіна зупинитися - це неможливість приховувати реальну ціну, яку платить Росія: кількість загиблих і вплив санкцій на її економіку, а тому Україні треба допомогти оборонятися, щоб підняти ціну цієї війни для Кремля.