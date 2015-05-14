В Ірландії попередили теракт проти принца Чарльза: у зловмисників вилучили вибухівку та пістолети

Поліція Ірландії затримала шість осіб, підозрюваних у підготовці теракту проти принца Чарльза та його дружини принцеси Камілли.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Daily Mirror.

У підозрюваних вилучили вибухівку та вогнепальну зброю.

За даними поліції, затримані мали намір організувати теракт під час візиту принца Чарльза та принцеси Камілли до Ірландії 19-22 травня.

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При цьому зброю зловмисники тримали в кількох схованках по всій країні.

Повідомляється, що затримані підтримували тісні зв’язки з Ірландською республіканською армією.