BBC: Міністри закордонних справ НАТО заспівали "Ми світ" (відео)

Після саміту у Туреччині міністри закордонних справ країн НАТО зібрались на неформальну вечірку, де гостей розважав місцевий поп-гурт.

На завершення програми музиканти запропонували міністрам вийти на сцену і підспівати пісні "We are the World", повідомляє BBC Україна.

Ідея багатьом міністрам сподобалась і вони бадьоро долучились до виконання відомого хіта, якого у 1985 році написали Майкл Джексон і Лайонел Річі.

На саміті під час переговорів домінувала тема російської військової загрози.