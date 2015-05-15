BBC: Міністри закордонних справ НАТО заспівали "Ми світ" (відео)
15:50, 15 травня 2015Світ
588 0
Ідея багатьом міністрам сподобалась і вони бадьоро долучились до виконання відомого хіта, якого у 1985 році написали Майкл Джексон і Лайонел Річі.
Міністри співають на неформальній вечірці / Прінтскрін
Після саміту у Туреччині міністри закордонних справ країн НАТО зібрались на неформальну вечірку, де гостей розважав місцевий поп-гурт.
На завершення програми музиканти запропонували міністрам вийти на сцену і підспівати пісні "We are the World", повідомляє BBC Україна.
Читайте такожНАТО повинно адаптуватися до нового безпекового середовища - Столтенберг
Ідея багатьом міністрам сподобалась і вони бадьоро долучились до виконання відомого хіта, якого у 1985 році написали Майкл Джексон і Лайонел Річі.
На саміті під час переговорів домінувала тема російської військової загрози.
Відео BBC
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter