Російські найманці розповіли для чого воювали на Донбасі - Der Tagesspiegel

Він повернувся звідти з двома слуховими апаратами, які йому тепер потрібні, щоб зрозуміти співрозмовника. Пощастило. Тисячі людей втратили ноги або руки, або повернулися в цинкових трунах з цієї неоголошеної війни, пише Der Tagesspiegel.

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На питання що дала йому війна, він посміхаючись відповідає: "Зламане здоров'я. І відчуття, що я боровся за те, у що вірю - в царську Росію. В те, що ми повернемо території, які належать Росії".

Інший російський громадянин ,який брав участь у війні на Донбасі Олександр Вітнер, керував охоронною фірмою. У нього є форма нацистів, НДР і СРСР. Схиблений на історії і на війні, він сповнений парадоксів. З німецьким корінням, але гордий тим, що росіянин. Він говорить такі речі, як "я пішов на війну не тільки, щоб вбивати, а щоб рятувати життя людей". Але що саме він робив на Донбасі, розповідати не хотів. За його словами, він належав до спеціальної групи, яка застосовувалася за межами українських кордонів.

І незважаючи на те, що на сайті Lostivan.com, де вже зібрані дані про 270 убитих російських добровольців (але реальна цифра, ймовірно, набагато вища), і Максим Корягічев, і Олександр Вітнер хочуть якомога скоріше повернутися в Україну.

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