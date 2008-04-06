Путін і Буш не домовилися в Сочі щодо протиракетної оборони

Ставлення Росії до планів США щодо розміщення елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО) в Європі принципово не змінилося, заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з американським колегою Джорджем Бушем в Сочі.

"Не приховуватиму, що одним з найважчих питань було і залишається питання про американську ПРО в Європі", - сказав він.

Зазначивши, що справа "не у формулюваннях, не в дипломатичних побудовах фраз, а в суті проблеми", Путін заявив: "Хочу, що мене правильно розуміли: у нашому принциповому ставленні до американських планів змін не відбулося".

США мають намір розмістити об`єкти своєї системи в Східній Європі: десять ракет-перехоплювачів планується розмістити в Польщі, а в Чехії - радари. Вашингтон мотивує це ракетною загрозою з боку Ірану. Росія виступає проти розгортання третього позиційного району ПРО США в Європі поблизу російських кордонів, яке розцінює як загрозу своїй національній безпеці.