”Хезболла” вважає, що Ізраїль готується до нової війни

Сьогодні почалися безпрецедентні за масштабом маневри ізраїльської армії поблизу кордону з Ліваном.

"Це не прості маневри", - передає саудівська газета "Аль-Ватан" слова джерела, близького до ліванського руху "Хезболла". Ізраїль, вважає той, "готується до нової авантюри, особливо, якщо врахувати той факт, що американцям необхідно відновити стратегічний баланс сил в Лівані й регіоні, а також упевненість в своїх союзниках".

Саме задля цього, США "направили в Середземне море військові кораблі і підсилили свій тиск на Сирію та Іран".

Натомість, представник "Хезболли" в південному Лівані заявив, що "уважно спостерігає" за тим, що відбувається на ізраїльській стороні кордону, усвідомлюючи "серйозність ізраїльської загрози".

"Ніколи раніше ізраїльська армія не проводила такої масштабної мобілізації, готуючись до можливої війни", - цитує його РІА "Новини".

"Хезболла" вважає, що Ізраїль програв війну в Лівані влітку 2006 року, оскільки його армія не досягла жодної з поставлених перед нею цілей. Тому, як вважають спостерігачі в регіоні, їй необхідно відновити свій престиж і упевненість в собі.