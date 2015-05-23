Сьогодні у Відні відбудеться фінальна боротьба за перемогу в Євробаченні-2015

Фінал музичного конкурсу Євробачення відбудеться сьогодні, 23 травня, у Відні.

У Відні вже все готове до початку конкурсу, прихильниками якого є мільйони глядачів по всьому світу. Квитків у касах майже не залишилося, ввечері в концертно-спортивному комплексі Штадтхалле очікується аншлаг, повідомляє Эхо Москвы.

У фіналі виступатимуть 27 учасників, у тому числі представники Словенії, Франції, Норвегії, Швеції, Німеччині, Польщі, Греції, Італії і Росії.

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Лідирує в списку букмекерів співак зі Швеції Монс Зелмерлев з композицією «Herois».

Третю сходинку займає Італія, яку цього року представляє на Євробаченні оперне поп-тріо. Меломани зберуться в міських парках і кафе, щоб стежити за виступами улюблених співаків. Вперше в історії Євробачення всі пісні перекладатимуть на міжнародний мову жестів.